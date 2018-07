15 Turner aus dem MTV Kappel haben in Lostorf ein tolles Fest erleben dürfen. In der 1. Stärkeklasse bei den Senioren wurde in den Disziplinen Fit & Fun der ausgezeichnete 2. Platz belegt. Die erzielten 25,96 Punkte waren den Turnern Belohnung für die Trainingsstunden, welche sie auf den Wettkampf vorbereiteten.

Erstmals durften die Turner auch ihre neuen Trainingsjacken der Öffentlichkeit präsentieren. Hier geht unser Dank an alle Sponsoren, welche es ermöglicht haben, mit einem Beitrag zu den erzielten Punkten am Turnfest, dass jedem Turner ein namhafter Betrag an seine Jacke zugesprochen werden konnte.

Der Dank geht auch an unsere beiden Schiedsrichter Peter Zbinden und Heiri Lienhard. Dank ihrer Präsenz war es überhaupt möglich, dass der MTV am Turnfest mitmachen konnte.

Nun geht es für die Turner in die verdiente Sommerpause. Dies heisst aber nicht, dass der Verein ruht. Im Hintergrund wird die Chilbi vom 1. September-Wochenende vorbereitet. Ein Team befasst sich intensiv mit der Ausarbeitung des neuen Auftritts des MTV Kappel an diesem Dorfanlass.