Mittagstisch in Starrkirch-Wil

Seit August 2018 gibt es in Starrkirch-Wil neu einen Mittagstisch. Nach ersten Bedürfnisabklärungen bei den Eltern vor zwei Jahren, wurde festgestellt: Ein Mittagstisch ist in Starrkirch-Wil erwünscht! Drei Frauen packten das Projekt an und so wurden erste Arbeiten angegangen und Abklärungen rund um das Thema «Mittagstisch in Starrkirch-Wil» gemacht. Es stellten sich Fragen wie: Was braucht es, um den Verein «Mittagstisch» zu gründen? Wo soll der Mittagstisch stattfinden? Kochen wir selber, oder beziehen wir das Essen? Was darf ein Mittagessen kosten? All diese Fragen mussten geklärt werden. Schon bald wurde ersichtlich, dass die Durchführung eines Mittagstisches viel Vorarbeit erfordert. Durch Vergrösserung des mitwirkenden Teams konnten alle Arbeiten in Angriff genommen werden. Der Vorstand besteht aktuell aus 6 Frauen. Durch viele Sitzungen und viele Stunden Arbeit konnte der Verein «Mittagstisch Starrkirch-Wil» im März 2018 gegründet werden. Der Mittagstisch ist für alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinde, ab 1. Kindergartenjahr, bis Ende der obligatorischen Schulzeit, offen. Das Essen findet im Mehrzweckraum des Schulhauses statt. Der Raum und die Küche sind perfekt eingerichtet und wurden dem Verein von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das Mittagessen wird vom Altersheim Brüggli in Dulliken bezogen. Die Küche bietet ein gesundes, ausgewogenes und kindergerechtes Menü an. Die Schüler kommen direkt nach der Schule und werden von 11.45 Uhr, bis zum Schulbeginn am Nachmittag, von zwei bis drei, freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut. Diese schöpfen das Essen und essen gemeinsam mit den Kindern. Im Anschluss dürfen dann die Kinder spielen, ihre Hausaufgaben erledigen, oder einfach ausruhen. Die Kinder werden auch in die Aufräumarbeiten miteinbezogen.

Aktuell besuchen 40 Kinder an vier Mittagen regelmässig den Mittagstisch. Mit dem Altersheim Brüggli findet monatlich ein Generationenaustausch statt. Das bedeutet, dass die Senioren, die möchten und noch können, nach Starrkirch-Wil an den Mittagstisch gefahren werden und mit den Kindern zusammen ihr Mittagessen einnehmen, oder alternierend die Kinder ins Altersheim gefahren werden. So findet aktiv ein Generationenaustausch statt.

Wir danken an dieser Stelle dem Altersheim Dulliken für den unkomplizierten Mahlzeitendienst, der Gemeinde Starrkirch-Wil für ihre Unterstützung, und vor allem bedanken wir uns bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz: Ohne sie gäbe es den Mittagstisch nicht! Wir freuen uns weiterhin über zusätzliche Helferinnen und Helfer. Bei Interesse, bitte melden auf info@mittagstisch-starrkirch-wil.ch.

Der Vorstand Mittagstisch Starrkirch-Wil