Der schweizerische Fasnachtsverband HEFARI hält jährlich eine Delegiertenversammlung ab. So trafen sich unterschiedlichste Fasnächtler und Gruppen aus der ganzen Schweiz in Niederurnen zur Delegiertenversammlung 2018.

Auch die Dorffasnacht Biberist wurde durch Werner Jäggi und Andreas Orschel würdig vertreten. So unterstützten die beiden auch die Biberister Ehren-Obernärrin, Susanne Scheidegger, bei der Wahl in den HEFARI-Vorstand. Susanne Scheidegger ist somit das erste Mitglied der Dorffasnacht Biberist in der Organisation HEFARI.

Die Dorffasnacht gratuliert seiner Ehren-Obernärrin zur Wahl als Ressortchefin Region SO/BE und wünscht ihr viel Erfolg in der neuen Funktion.

Eure Dorffasnacht Biberist.