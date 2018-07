Nach der Schweizermeisterschaft der Elite in Aarau vom vergangenen Wochenende geht es nun im Schweizer Schwimmsport mit dem zweiten Höhepunkt der Sommersaison weiter. Während vier Tagen, von Do 19.- So 22. Juli findet die Nachwuchs Schweizermeisterschaft in Romanshorn statt. Zu dieser grössten Meisterschaft der Schweiz sind 63 Vereine und über 500 Schwimmerinnen und Schwimmer gemeldet.

Der Schwimmclub Aarefisch, Aarau ist mit einem grossen Team von 24 SchwimmerInnen und 5 TrainerInnen vertreten, mit dem Ziel, wie im Vorjahr (2. Rang Mannschaftswertung) zu den stärksten Vereinen der Schweiz zu gehören. Nach den ersten beiden Wettkampftagen ist der Aarauer Verein auf dem besten Weg dazu, belegt er doch in der Mannschaftswertung und in der Medaillenwertung den 3. Rang.