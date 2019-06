Als Mixed Team Fit und Fun STV Rupperswil messen sich am 22.6.2019 22 sehr motivierte Turnerinnen und Turner am ETF in Aarau.

Ein gutes Resultat ist das erklärte Ziel der fröhlichen Truppe. Jede und jeder soll das Beste geben und zu einem hervorragenden Resultat am "Eidgenössischen" in Aarau beitragen. Der dreiteilige Vereinswettkampf wird den Turnenden alles abverlangen. Gefragt sind Kondition und Koordination.

Und nach bestrittenem Wettkampf geht's los am grossen Fest. Wir feiern mit Sicherheit unseren Ranglistenplatz - das gehört zum Turnfest. So der einhellige Tenor auf dem Trainingsgelände.