Mike Schütz (Newcomer) und Peter Haussener realisierten zur Freude aller Top-Resultate! An den vergangenen Wettkämpfen konnten einige Lauffohrer-Schützen leider nicht reüssieren und dennoch wurde der eine oder andere Podestplätze in den Gruppenwettkämpfen realisiert. Sicherlich erhofften sich einige Protagonisten ein besseres Resultat, doch die Saison ist noch Jung und das Potential von einigen Akteuren gilt es noch besser Auszuschöpfen. Diese Vorzeichen geben Mut für die bevorstehenden Wettkämpfe und zeigen einmal mehr auf zu was die Lauffohrer fähig sind. In den kommenden Wochen sehen wir mehr und wir können auf sehr motivierte Schützen zählen.

Reitnau:

Total 16 Lauffohrer-Schützen absolvierten das diesjährigen Wili-Bärger-Schiesse in Reitnau. Das beste Resultat erzielte mit 94 Pkt. Urs Berner.

Die Gruppe Kawasaki belegte mit 455 Pkt. den 7 Rang. Nicht in den Top-Ten zu finden ist die Gruppe Steinbruch mit 442 Pkt (Rang 22) und die Gruppe Jäger 429 Pkt. (Rang 42).

Top Resultate:

- 94 Pkt. Urs Berner

- 93 Pkt. Sascha Wicki

- 92 Pkt. Walter Schumacher

- 92 Pkt. Hans Schumacher

Stein-Münchwilen:

Total 17 Lauffohrer-Schützen absolvierten das diesjährigen Grenzschutzschiessen in Stein-Münchwilen. Das beste Resultat erzielte mit 76 Pkt. Peter Haussener. Einige Akteure haben ebenfalls den Vereinsstich noch absolviert. In diesem Wettkampf erzielte das beste Resultat aus Sicht der Lauffohrer-Schützen Walter Schumacher mit 98 Pkt.

Die Gruppe Jäger belegte mit 360 Pkt. den 7 Rang, ebenfalls in den Top-Ten und auf dem 8 Rang zu finden ist die Gruppe Kawasaki mit 360 Pkt. Eine bittere Pille musste die Gruppe Steinbruch hinnehmen. Sie belegte mit 346 Pkt. den doch enttäuschenden 12 Schlussrang.

Top Resultate Grp.-Wettkampf:

- 76 Pkt. Peter Haussener

75 Pkt. Rolf Müller

- 74 Pkt. Paul Baumann

- 74 Pkt. Walter Schumacher

Wegenstetten:

Total 17 Lauffohrer-Schützen absolvierten das diesjährigen Gheischiessen in Wegenstetten. Das beste Resultat erzielte mit 77 Pkt. Urs Berner. Einige Akteure haben ebenfalls den Vereinsstich noch absolviert. In diesem Wettkampf erzielte das beste Resultat aus Sicht der Lauffohrer-Schützen Rolf Müller und Hans Schumacher mit 97 Pkt.

Die Gruppe Kawasaki belegte mit 367 Pkt. den 2 Rang, ebenfalls in den Top-Ten und auf dem 8 Rang zu finden ist die Gruppe Steinbruch mit 358 Pkt. Die Top-Ten knapp verpasst und auf dem 11 Schlussrang zu finden ist die Gruppe Jäer mit 357 Pkt.

Top Resultate Grp.-Wettkampf:

- 77 Pkt. Urs Berner

- 75 Pkt. Michael Schütz

- 75 Pkt. Marcel Wieser

- 75 Pkt. Peter Haussener

- 75 Pkt. Thomas Chopard

Oberwil-Lieli:

Total 16 Lauffohrer-Schützen absolvierten das diesjährigen St. Michaelsschiessen in Oberwil-Lieli. Das beste Resultat erzielte mit 94 Pkt. Mike Schütz und Hans Schumacher.

Die Gruppe Steinbruch belegte mit 459 Pkt. den 2 Rang. Nicht in den Top-Ten zu finden ist die Gruppe Lauffohr 1 mit 448 Pkt (Rang 14) und die Gruppe Jäger 442 Pkt. (Rang 22).

Top Resultate:

- 94 Pkt. Michael Schütz

- 94 Pkt. Hans Schumacher

- 92 Pkt. Michael Casati

- 92 Pkt. Daniela Casati

- 92 Pkt. Sandro Meier

Obermumpf:

Total 5 Lauffohrer-Schützen absolvierten das diesjährigen Fluhschiessen in Obermumpf. Das beste Resultat erzielte mit 532 Pkt. Hans Schumacher.

Die Gruppe Steinbruch belegte mit 2404 Pkt. den 10 Rang.

Top Resultate:

- 532 Pkt. Hans Schumacher

- 503 Pkt. Manuela Vogt

