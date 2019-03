In der diesjährigen Theaterproduktion der Gäuer Spielleute wirkt erstmals eine professionelle Schauspielerin und Sängerin mit. Die Musicaldarstellerin Michaela Gurten konnte für die Rolle der Pariser Sängerin «Ninette» gewonnen werden.

Bei jeder Produktion überraschen die Gäuer Spielleute ihr Publikum mit einem musikalischen Highlight. Nach dem Chor der Geschundenen bei «Adam Zeltner» und den Tanzeinlagen bei «Einsteins Frauen» ist dieses Jahr eine Profisängerin engagiert worden.

In «Emma und die Titanic, eine Aarwangnerin reist mit» spielt Michaela Gurten, aus Olten, die Pariser Sängerin «Ninette». Sie war die Geliebte des steinreichen «Kupferbarons aus New York», Benjamin Guggenheim. Der gebürtige Schweizer ermöglichte Ninette und ihrer Zofe Emma eine Reise erster Klasse.

Erstklassig werden bestimmt auch die Gesangseinlagen von Michaela Gurten. Sie singt seit früher Kindheit als Solistin. Vor rund zehn Jahren schloss sie in München die dreijährige Musicalausbildung ab. Seither performte die stilistisch vielseitige Sängerin in hunderten von Shows. In «The Matterhorn Story», 2015, und «Der letzte Sander», 2018, konnte sie bereits Erfahrungen mit Freilichtspielen sammeln. 2016 spielte sie in «Der Schärer vo Ämmewil», wo sie auf den Pianisten Jean-Jacques Schmid traf. Die beiden Musiker gründeten daraufhin das Duo FACETTENreich, mit dem sie für jeden Anlass das passende Programm bereit haben.

Auch als Chorleiterin und Gesangslehrerin ist Michaela Gurten aktiv. Im Frühling 2014 coachte sie den «Robbie-Williams-Chor» für die zwei Konzerte des Superstars im Hallenstadion Zürich.

Nebst ihrem Engagement bei den Gäuer Spielleuten spielt sie 2019 im Frauenknast Musical «Captured» und in G. Kreislers Zweipersonenstück «Du sollst nicht lieben». Vom 23. August bis 14. September ist die 38-jährige als «Ninette» in der Schälismühle in Oberbuchsiten zu sehen. Links: www.gäuer-spielleute.ch www.michaelagurten.ch