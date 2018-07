Am Samstag 23. Juni 2018 nahm die Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten am Kantonale Musikfest in Laufenburg teil.

Nach einer gemeinsamen Stärkung im Verpflegungszelt machten wir uns auf den Weg Richtung Einspiellokal. Anschliessend warteten wir gespannt vor den Türen der Turnhalle, um nach einer intensiven Vorbereitungszeit unser Geübtes zum Besten zu geben. Mit dem Aufgabenstück «Mesozoicum» startete das musikalische Feuerwerk und die Nervosität konnte sogleich abgelegt werden. Nachfolgend präsentierte die MGCW ihr Aufgabenstück «Sixth Suite for Band» und wurde durch ein begeistertes Publikum von der Bühne begleitet. Zufrieden mit der gelieferten Leistung warteten alle gespannt auf die Punkteverkündigung der Juroren. Nach einer überwältigenden Punktezahl beim Aufgabenstück wurde die Stimmung ein wenig gedämpft durch die nicht allzu gute Bewertung beim Selbstwahlstück. Nichtsdestotrotz machten wir und nach einer kurzen Verschnaufpause auf den Weg zum Start der Marschmusikstrecke, wo uns Severin Gysin bei seiner Premiere als Spielführer auf den sagenhaften 3. Rang von insgesamt 55 führte.

Gleich anschliessend wurde der Festakt durchgeführt, bei welchem wir zwei Veteranen für ihre 25 Jahre musizieren ehren durften. Zum einen war dies Anna Gisiger und zum anderen der Präsident Sascha Gut.

Stolz auf die Musikalischen Darbietungen, unseren Dirigenten, den Spielführer und die Veteranen liessen wir den angebrochenen Abend gemeinsam bis zu später Stunde ausklingen.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Aushilfen, Zuhörern und Organisatoren des Festes für den unvergesslichen Tag.