Nach den durchzogen gespielten Vorbereitungsspielen starteten wir zum ersten Spiel mit der HG Rothrist-Olten in der Meisterschaft.

Bei trockenem, aber kaltem Wetter, schlug Rothrist-Olten gegen Obergerlafingen B an. Mit zwei Ries mit 225 und 222 Punkten wurden die Erwartungen des TK erfüllt. Der Gegner hielt das Ries sauber. Im Schlagen kam Obergelrafingen nicht an unsere Schlagleistungen heran und lag zur Spielhälfte mit über 50 Punken im Rückstand.

Rothrist-Olten zeigte eine überzeugende Reisarbeit und blieb im ersten Umgang ebenfalls sauber.

Im zweiten Umgang wurden von Rothrist-Olten trotz einigen Fehlstreichen wiederum gute Ries gespielt.

Der Gegner blieb auch im zweiten Riesumgang sauber und schloss das Abtun mit 0 Nummero ab. Rothrist-Olten überzeugte auch im zweiten Umgang mit einer starken Mannschaftsleistung im Ries und schloss ebenfalls mit 0 Nummero ab. Der Sieg konnte mit 0 Nummero und 896 Punkten gegen Obergerlafingen B mit 0 Nummero und 803 Punkten gefeiert werden.

Der Speilablauf wurde von beiden Mannschaften als hervorragend bewertet, wurden doch die Umgänge nach knapp 150 Minuten beendet.

Die besten Einzelresultate:

Zaugg Christoph, 72; Schnitter Thomas, 69; Leuenberger Roy und Senn Fabian, 68.

Jetzt steht Ostern vor der Tür.

Das nächste Spiel bestreiten wir am Samstag, 27. April gegen Utzensdorf-Koppigen B in Utzensdorf.



Wir wünschen allen Lesern frohe Ostern!