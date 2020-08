Mehr als 6226 Längen? 4. Swim Night im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen am nächsten Wochenende

Nach den erfolgreichen Austragungen der letzten Jahre mit immer mehr von der nächtlichen Ambiance faszinierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, startet am nächsten Samstag 15. August zum vierten Mal die Swim Night im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen. Spätestens beim Sonnenaufgang, dem gluschtigen Badi-Brunch und der ersten Siegerehrung am frühen Sonntagmorgen werden die anstrengenden nächtlichen Stunden für die meisten dann schon fast wieder vergessen sein.

Der Challenge beginnt für die ersten Kinder und Erwachsenen am Samstag um 19 Uhr mit einer Stunde Dauerschwimmen. Ab 20 Uhr sind dann für 12 Stunden Einzelsportler in den Kategorien Damen oder Herren am Start, Familien ab 3 Personen oder Gruppen ab 5 Personen. Gewertet werden in den beiden ersten Kategorien nach der längsten geschwommenen Strecke, während bei den Gruppen die beste Durchschnittsleistung zählt. Alle 100m Teilstücke kommen in die Wertung, ob man seine Distanz am Stück schwimmt oder Pausen einlegt spielt keine Rolle.

Den Nachtpokal gewinnt die Schwimmerin oder der Schwimmer mit der längsten geschwommenen Strecke in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Eine Neuerung ist für Leistungssportler geplant. Diese können auch 24 Stunden bis Sonntag 20 Uhr unterwegs sein, schlussendlich ist die erreichte Gesamtstrecke entscheidend.

Für den nächtlichen Einsatz kann man sich sein eigenes Zelt einrichten, das Restaurant ist die ganze Nacht mit einem reichhaltigen Angebot geöffnet und offeriert am Sonntagmorgen ab 06.00 einen tollen Brunch. Information und Anmeldungen unter www.swim-night-suhr.ch oder direkt an der Kasse Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen. Ab in die Badi, noch hat es freie Plätze und laut Prognose passt auch das Wetter hervorragend.