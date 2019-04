Auch dieses Jahr möchten wir die interessierte Öffentlichkeit mit einem Auftritt im Frühsommer unterhalten. Wir laden Sie ein zu unserem

7. Matinée-Konzert - Sonntag, 5. Mai 2019, 10.30 Uhr

in die Aula im Schulhaus C in Untersiggenthal

Wir werden während rund 3/4 Stunden unter Leitung unserer Dirigentin Liuba Chuchrova altbekannt und neue Lieder aus unserem reichhaltigen Liederrepertoire erklingen lassen.

Anschliessend möchten wir Sänger bei gemütlichen Beisammensein und Gesprächen auf Festbänken vor dem Schulhaus C den Kontakt mit Sängerfreundinnen und Sängerfreunden beibehalten oder neu anknüpfen. Um Hunger und Durst zu stillen, haben Sie Gelegenheit, dort Servelats und Bratwürste sowie Getränke zu günstigen Preisen zu kaufen.