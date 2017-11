Nachdem wir gut in die Saison mit zwei Siegen gestartet sind, mussten wir leider eine Niederlage in Kauf nehmen.

Volley Möhlin ist ein erfahrenes, konstantes Team, das haben sie uns gezeigt. Unsere Harmonie auf dem Spielfeld funktionierte nicht wirklich. Mit vielen Eigenfehlern mussten wir kämpfen. Im zweiten Satz haben wir bewiesen, dass wir es doch können. Leider kam es wieder zu einem Tief und so haben wir 3:1 verloren.

Wir wissen, an was wir arbeiten müssen und freuen uns auf die Rückrunde!