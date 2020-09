Männerturnverein Widen unterwegs im Aargau

Anstelle der geplanten dreitägigen Reise ins Tessin, musste das Programm in diesem besonderen Jahr auf ein Tag gekürzt werden. Um möglichst wenig Reisezeit zu haben, wurde eine schöne Wandertour durch den Aargau ausgesucht. So machte sich der Männerturnverein Widen am Freitag, 28. August auf, eine den Meisten wenig bekannte Region näher kennen zu lernen.

Reise im Corona-Jahr

Für einmal wurde die Besammlung moderat auf 08.30 Uhr festgesetzt, was bei der kurzen Reisezeit sehr angenehm war. Für die kleine Gruppe von zehn Teilnehmern standen zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Die beiden Fahrer Beat Suter und Patrick Melliger chauffierten uns auf direktem Weg via Autobahn nach Schöftland. Dort angekommen wurden die Autos parkiert und der wunderschöne Schlossgarten aufgesucht. Draussen im schönen Ambiente umgeben von der Kirche und der Gartenanlage genossen wir Kaffee und Gipfeli als Stärkung. Kurz nach 10.00 Uhr wurden die Schuhe gebunden und los ging die Tour hinauf Richtung Böhler. Beim Aussichtspunkt auf der Passhöhe gleich neben den Parkplatz, wurde der erste Halt im hübschen Blockhaus gemacht. Gestärkt von der Erfrischung ging es weiter auf und ab durch die schöne Gegend zwischen Suhrental und Seetal. Der auffrischende Wind und die zunehmend dunklen Wolken liessen die kleine Gruppe zügig weiter, auf dem Aargauer Aussichtsweg, wandern. Bei einem kleinen Biotop am Waldrand wurde erst relativ spät Mittagshalt gemacht, um sich mit etwas Kleinem aus dem Rucksack zu verpflegen. Danach ging es nochmals einige Höhenmeter via Bründlichchrüz und Schwarzenberg zum höchsten Punkt 725 m nach Knabenrüti. Mit den ersten sanften Regentropfen erreichten wir den Ortsrand von Pfeffikon mit einem schönen Ausblick auf Reinach. Von hier waren es nur noch wenige Gehminuten bis zu unserem Ziel. https://www.calmandmore.com/ Hier in diesem einzigartigen Bijou wurden wir schon von unseren Gastgebern Monika und Adrian Schwarz erwartet. Der Regen hielt sich so weit zurück, dass wir die Erfrischung unter dem mächtigen Tannenbaum im Freien geniessen konnten. Anschliessend wurden wir ins Atelier gebeten, wo wir neben einem währschaften Wurstkäsesalat eine feine Waffelkreation zum Dessert serviert bekamen.

Beim Eindunkeln machten wir uns wieder auf den Heimweg, um via Reinach, Beinwil am See, Wohlen zurück auf den Mutschellen zu gelangen, wo ein entschleunigter Tag zu Ende ging.

Wir richten unseren Dank an unseren Reiseleiter Stefan Schwarz, welcher spontan eine neue Reise im schönen Aargau organisiert hat.

Der Männerturnverein Widen www.mtv-widen.ch trainiert jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Turnhalle Widen, jedermann ist herzlich willkommen.