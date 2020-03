Männerturnverein Baden… für einmal Nachdenklich!

Am Donnerstag, 13. Februar 2020 trafen sich die Mitglieder zu ihrer 134. Generalversammlung. Nachdenklich zu sein gilt eigentlich für jede Jahresversammlung eines Vereins, sind doch die meisten Traktanden rückwärts gerichtet und somit nach-denklich. Da ist der kranke Präsident, sind Entschuldigungen von Abwesenden und Abschiede von Mitgliedern gewesen und all dies stimmt nachdenklich. Protokolle, Jahresbericht und Jahresrechnung, alles zum Nachdenken. Einzig Budget und Ausblick auf das Jahresprogramm sind vorwärts gerichtet. Verhaltene Zuversicht macht sich breit, wenn man an die Turnabende denkt, wo vielleicht der Eine oder Andere auch wieder teilnehmen kann oder die geselligen Anlässe, wo man in vertrauter Runde beisammen sitzen wird. Sogar die Rangliste von Uelis Plauschwettkampf löst zuversichtliches Schmunzeln aus, wenn man hofft, ende Jahr endlich auch beim Schirmschleudern ein paar Punkte zu machen.

Die kulinarische Abrundung der Veranstaltung hat die Mitglieder wieder in die Gegenwart zurückgeholt und die Gespräche über den Tisch hinweg fliessen lassen.