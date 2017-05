Der Chor VivaVoce aus Langendorf – bestehend aus 21 Frauen und 1 Mann - reiste am 6./7. Mai 2017 ins grenznahe Rheinfelden, um dort ein arbeitsreiches Probeweekend zu verbringen. Ziel war es, sich ausgiebig auf das kommende Konzert „Made in Switzerland“ vorzubereiten. Die junge, engagierte Chorleiterin Fabienne M. Skarpetowski arbeitete intensiv mit dem Chor am neuen Programm, zu welchem u.a. Lieder von Gotthard, Patent Ochsner und Mani Matter gehören. Der Pianist Dominic Röthlisberger, der den Chor durch das Programm begleitet, stiess am Sonntag dazu.

Trotz der langen Probezeiten, kam die Gemütlichkeit nicht zu kurz und die Chormitglieder genossen das Beisammensein. Müde aber zufrieden machte sich der Chor am Sonntag wieder auf den Heimweg.

Die Zeit bis zum Konzert nutzt VivaVoce nun für den Feinschliff und für die Proben mit dem Langendörfer Kinderchor KiLaLu, der ebenfalls am Konzert beteiligt ist.

Die beiden Chöre VivaVoce und KiLaLu freuen sich auf viele Konzertbesucher - am Sonntag 25. Juni 2017 um 17.00 Uhr im Konzertsaal Langendorf.