Lions im Einsatz - Lions Club Freiamt hilft Bergbauer

Am Samstag, 27.6.2020 traf sich eine Gruppe des Lions Club Freiamt, um einem Bergbauern mit aktiver Arbeit Unterstützung bei der Bewältigung der anspruchsvollen Arbeiten zu leisten. Nach der Instruktion durch den Bauern und seine Frau machte sich das Dutzend Lions mit grosser Energie daran, in steilem Gelände die angewiesenen Aufgaben zu erledigen. In kurzen Momenten des Verschnaufens wurden sie mit einem traumhaften Blick auf Rigi und Zugersee belohnt, bevor es wieder weiterging mit der schweisstreibenden Arbeit, ganz nach dem Motto der Lions «We serve». Als Dank für die intensive Arbeit wurde die Gruppe mit einem feinen Zmittag der Bauernfamilie verköstigt. Der Einsatz bereite nicht nur der Bauernfamilie grosse Freude, sondern auch den Lions. Diese hatten am darauffolgenden Tag Gelegenheit sich zu erholen und sich zudem darüber zu freuen, wieder einmal Muskeln gebraucht zu haben, von deren Vorhandensein man bis dahin noch nichts wusste.