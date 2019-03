Nach dem sich Weber im vergangenen Jahr bereits aus im Achtelfinale aus dem Turnier verabschieden musste, wollte er in diesem Jahr den Titel unbedingt zurückholen. Ohne Satzverlust spielte er sich bis in den Viertelfinal vor, wo er sich in einer packenden Partie gegen Dimitri Brunner mit 4:2 durchsetze konnte. Im Halbfinale traf Weber dann auf den ehemaligen Rio-Star Spieler Nicola Mohler.

Am Wochenende zeigte Osiro in Genf sein ganzes Können. In der Setzliste als Nummer 21 geführt, erkämpfte er sich Sieg um Sieg. Bezwang auf seinem Weg ins Finale mit Samy Zmirou und Thierry Miller zwei ehemalige Elite-Schweizermeister und konnte auch im Halbfinale das Duell gegen seinen direkten Konkurrenten im Nachwuchsbereich, Elias Hardmeier, mit 4:2 für sich entscheiden.

Tschanz scheidet früh aus

Im Finale liess Lionel Weber keine Zweifel daran aufkommen warum er seit Jahren der beste Spieler der Schweiz ist. Mit 4:1 bezwang er Pedro Osiro und konnte nach 2015, 2016 und 2017 zum vierten Mal den Schweizermeistertitel der Elite gewinnen. Nach dem Spiel meinte Weber zu seinem Erfolg: "Auf dem Weg zum Titel gab es einige harte Spiele. Im Finale konnte ich dann von meiner Erfahrung profitieren. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Pedro den Sprung in das Finale geschafft hat und es mal wieder ein reines Muttenzer Finale gab".

Cédric Tschanz konnte am Wochenende nicht seine gewünschte Leistung abrufen und musste sich überraschenderweise schon im Achtelfinale dem Zürcher Denis Bernhard geschlagen geben. Nach dem Turnier meinte Tschanz zu seinem frühen Ausscheiden: "Im Einzel konnte ich nicht die gewünschte Leistung abrufen, Denis Bernhard hat ziemlich gut gespielt und mich sehr unter Druck gesetzt. Trotzdem bin ich insgesamt mit meiner Leistung zufrieden, da ich gemeinsam mit Pedro im Doppel eine Medaille gewinnen konnte." Im Doppel gelang Tschanz gemeinsam mit seinem Jugendkollegen Pedro Osiro der Sprung ins Halbfinale.

Unser NLA-Spieler Dominik Moser konnte am Wochenende keinen Exploit feiern. Er unterlag in der zweiten Runde Thierry Miller mit 4:1. Unser 12-jähriges Ausnahmetalent Timothy Falconnier konnte sich in dieser Saison erstmals für eine Elite-Schweizermeisterschaft qualifizieren. Der Nachwuchsnationalspieler, welcher in dieser Saison erstmals in unserer zweiten Mannschaft in der NLC aufschlägt, musste sich in der ersten Runde dem Genfer Nenad Stevanovic mit 4:2 geschlagen geben.

Medaille im Damen-Doppel

Bei den Damen war der TTC Rio-Star Muttenz einzig durch Rijana Zumbrunnen vertreten. Der Münchensteinerin gelang im Einzel keine Überraschung. Sie musste sich der höher gesetzten Céline Reust im Achtelfinale mit 2:4 geschlagen geben. Umso grösser war die Freude über den Medaillengewinn im Damen-Doppel. Gemeinsam mit der Genferin Amanda Fauvel belegte sie den dritten Rang. Zu ihrem Abschneiden meinte Zumbrunnen: "Ich freue mich sehr über die Medaille im Doppel.

Schade war das Ausscheiden gemeinsam mit Daniel Memmi in der ersten Runde des Mixed Doppels. Im Einzel konnte ich eine starke Leistung abrufen und musste mich, trotz mehreren Satzbällen, in der Verlängerung des sechsten Satzes geschlagen geben."

Der TTC Rio-Star Muttenz ist mit den Resultaten der diesjährigen Schweizermeisterschaft der Elite mehr als zufrieden. Dass auf dem Podest der Herren drei Spieler aus unserem Nachwuchs zu finden sind, ist ein Indiz für die gute Arbeit unseres Vereines und macht uns äusserst stolz.