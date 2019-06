Die Erwartungen an das Limmatfeld in Dietikon waren hoch. Inwiefern wurden diese erfüllt? Wie wurden die Herausforderungen bei der Begrünung und beim Verkehrsregime gelöst? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Welche Lehren können für ähnliche Projekte, z.B. das Niderfeld, gezogen werden? Diese und andere Fragen zum Limmatfeld sollten erörtert und diskutiert werden.

Die Grünen Dietikon veranstalten darum am Samstag, 29. Juni einen geführten Rundgang durch das Limmatfeld.

Herr Heinz Beiner (Raumplaner und Immobilienökonom, Mitglied der Geschäftsleitung Planpartner AG) wird anlässlich eines Input-Vortrags und des anschliessenden Rundgangs aus raumplanerischer Perspektive informieren und für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Danach wird gemeinsam auf dem Rapidplatz grilliert. Für Verpflegung ist gesorgt, auch vegetarische und vegane.

Datum, Uhrzeit: Samstag, 29. Juni 2019, Beginn um 15 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden, anschliessendes Grillieren

Treffpunkt: Bistro GLEIS21, Buchsackerstrasse 21, 8953 Dietikon

Anmeldung: Erwünscht bis 25. Juni 2019 an andreas.p.wolf@gmx.ch, spontanes Erscheinen ebenfalls möglich.