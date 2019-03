Im zweiten Spiel wurde die HG Rothrist-Olten durch drei Lenzburger Spieler "verstärkt". Leider konnten die zu erwartenden Leistungen am Bock von allen Lenzburger Spielern bei Weitem nicht erfüllt werden.

Im Ries hatten beide Mannschaften etliche Mühe mit der Sicht, was sich im Endresultat mit 6 Nummer/773 Punkten für Rothrist-Olten und 9 Nummero/816 Punkten für Thörigen B niederschlug.



Die besten Einzelschläger von Rothrist-Olten mit je 58 Schlagpunkten: Bechtiger Florin, Berger Beat und Kuratli André.



Das nächste Spiel findet am Sonntag, 31. März 2019 in Wiedlisbach statt.