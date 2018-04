Liebe Lengnauer, herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung unseres Passiveinzugs!

Wir sind hoch erfreut, wie wir jedes Jahr auf unserem Marsch durchs Dorf an den Türen freundlich begrüsst werden und mit unserer Vereinsarbeit auf reges Interesse stossen. In einem Dorf, deren Bevölkerung uns so viel Wertschätzung entgegenbringt, fühlen wir uns wohl und engagieren uns gern...

Vorschau

Am 16./17. Juni 2018 findet in der Reitschule Diana in Lengnau das 27. Lengnauer Voltigeturnier statt. Rund dreihundert Sportlerinnen und Sportler werden während der beiden Tage ihre Pflicht- und Kürprogramme turnen – akrobatisch, ausdrucksvoll, mutig auf den Rücken ihrer Pferde.

Kommen Sie uns besuchen. Tauchen Sie staunend ein in die Welt dieser faszinierenden Sportart und lassen Sie sich in unserer Festwirtschaft kulinarisch verwöhnen.

Wir freuen uns auf Sie!