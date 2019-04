Am Samstag, den 28. April 2019, findet im Hallenbad Brugg bereits zum achten Mal der internationale SpeedLifeSaving Wettkampf statt. Lediglich drei Wochen nach den Staffel-Schweizermeisterschaften der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) messen sich die Rettungsschwimmer am schnellsten Wettkampf im Rettungssport, an dem Zuschauer herzlich willkommen sind.

Traditionsgemäss findet der schnellste Wettkampf der Rettungssportgeschichte im Hallenbad Brugg statt. Die Organisatoren des SpeedLifeSaving’19 haben neben den sieben besten Schweizer SLRG Clubs (Innerschwyz, Wädenswil, Bern, Reiden, Basel, Schaffhausen und den Gastgebern der Sektion Baden-Brugg), die österreichische Nationalauswahl für den Wettkampf in die Schweiz eingeladen. Gespannt ist die Schweizer Rettungssportszene vor allem auf den Spitzenkampf der Athleten der SLRG Innerschwyz (Vorjahressieger), den Lokalmatadoren der SLRG Baden-Brugg und der SLRG Wädenswil.

Weltmeister am Start – online live verfolgen

Schweizer-, Europa- und sogar Weltmeister werden um die Wette schwimmen, um den grossen SpeedLifeSaving-Pokal nach Hause zu nehmen. Der Sportanlass gilt als erstklassiger Einladungswettkampf in der Sportszene des Rettungsschwimmens. Auch in diesem Jahr bietet der Wettkampfveranstalter ein «Live Timing» im Internet an, so dass alle Lifesaving-Fans weltweit die Resultate «on time» mitverfolgen können.

Der schnellste Wettkampf im Rettungssport – die Idee

Das Konzept von SpeedLifeSaving ist ganz einfach: Die offiziellen Pool-Disziplinen im Rettungsschwimmen, die auf einen 50 Meter Olympiapool ausgelegt sind, werden um 50% verkürzt und im 25 Meter Pool ausgetragen. Zudem ist das Reglement zugunsten der Schnelligkeit vereinfacht, das verspricht einen Wettkampf mit geballter Ladung an Tempo und «Action».

Kommen Sie doch vorbei (Eintritt frei) und unterstützen Sie die Teams. Geniessen Sie den hochkarätigen Wettkampf, den die Spitzenathleten liefern. SpeedLifeSaving 2019 beginnt um 12:00 Uhr und dauert bis zirka 18:30 Uhr.

Mehr Informationen unter:

www.speedlifesaving.ch

www.facebook.com/speedlifesaving