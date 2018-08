Am Nationalfeiertag startete die Stabhochspringerin Lea Bachmann (LAS Old Boys Basel / Team Goldwurstpower) am traditionellen internationalen 1. August-Meeting in Frauenkappelen. Mit einer übersprungenen Höhe von 4.10 m belegte sie hinter Angelica Moser (4.30 m) und der Italienerin Elisa Molinaroli (ebenfalls 4.10 m) den dritten Rang.