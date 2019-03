Luftgewehr 10 Meter: Schweizermeister werden ist keine einfache Sache. Einen Schweizermeistertitel zu verteidigen, noch viel schwieriger.

An den Einzel-Schweizermeisterschaften vom 1. bis 3. März 2019 in Bern ging die Gretzenbacherin Larissa Donatiello (Jahrgang 2005) in der Kategorie U15 als Titelverteidigerin an den Start. In einem Teilnehmerfeld von über 40 Schützinnen und Schützen beendete sie den 40-schüssigen Wettkampf mit 100.0, 100.5, 102.7, und 102.0 Punkten und kam somit auf ein Total von 405.2 Punkten und sicherte sich erneut die Goldmedaille. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Athletin betrug zum Schluss rekordverdächtige 9.9 Punkte. Mit diesem Resultat hat sie in ihrer Kategorie einen Schweizerrekord aufgestellt.