Die HCO U15 Elite Junioren holen am Sonntag 2. Juni an der an Dramatik kaum zu überbietenden Finalrunde der Feldmeisterschaft 2018/2019 bei sehr heissen Temperaturen in Luzern die Silbermedaille.

Halbfinal HCO - RWW 2:2 (1:1) 5:4 n.P.

Im ersten Halbfinale kam es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen den ewigen Rivalen HC Olten und Rotweiss Wettingen. Die Aargauer hatten in der gesamten Qualifikation alle Spiele gewonnen und gingen als Favoriten in die Partie. Das gut eingestellte Oltner Team von Coach Marcus Ventar spielte aber von Anfang an mutig nach vorne und zeiget klare Ambitionen auf den Finaleinzug! Die druckvolle Spielweise wurde in der 15. Minute durch das Führungstor belohnt. Abwehrchef Andrin Eugster, der just am Finaltag seinen 15. Geburtstag feierte, konnte eine kurze Ecke direkt zum vielumjubelten 1:0 verwerten. Das Gegentor schien die Rotweissen aber eher anzustacheln und sie kamen nun ihrerseits immer besser ins Spiel. Prompt gelang ihnen ebenfalls durch eine kurze Ecke zwei Minuten vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Trotz der heissen Temperaturen entwickelte sich auch in der zweiten Halbzeit ein attraktives, hartumkämpftes Spiel. Wettingen konnte eine starke Phase in der 30. Spielminute zur 2:1 Führung ausnutzen. Die Dreitannenstädter knickten aber nicht ein. Im Gegenteil! Gepusht durch die zahlreich mitgereisten Grosseltern, Eltern, Geschwister und weiteren Fans gelang Dunja Härtsch mit einem herrlichen Ablenker eines Hammer-Zuspiels von Sina Muggli der Ausgleich. In den letzten Spielminuten hatte der HCO die Oberhand und erspielte sich noch einige gute Torchancen, es blieb aber beim 2:2 - das Penalty-Shootout musste entscheiden. Auch dieses war ausgeglichen und bis zum Schluss spannend. Andrin Eugster, Corsin Rauch per anschliessendem Siebenmeter und Gian Zehnder waren für den HCO erfolgreich. Und HC-Goalie Mika Nebel, der schon im Spiel einige hervorragende Paraden zeigte, krönte seine tolle Leistung mit der Parade des letzten RWW-Versuchs und sicherte dem HCO den Finaleinzug und damit die sichere Silbermedaille. Mit einer super Teamleistung konnte damit der amtierende Meister Rotweiss Wettingen knapp aber verdient bezwungen werden - der Jubel grenzenlos…

Im zweiten Halbfinale wurden die Lokalmatadoren und Mitfavoriten des Luzerner SC von den technisch guten und konditionell starken Waadtländer von USTS Coppet überrascht und eiskalt ausgekontert. Am Ende stand mit 0:3 ein klares Verdikt auf der Anzeigetafel und Coppet, das wie auch Rotweiss in der Quali kein Spiel verloren hatte, spielte sich zum heissen Anwärter auf den Meistertitel. Die enttäuschten Luzerner mussten nach einer kurzen Pause dann gleich zum kleinen Finale gegen Rotweiss antreten. Luzern war platt und die Wettinger spielten sich in einen wahren Rausch. Am Ende sicherte sich Rotweiss die Bronzemedaille mit einem 7:1 Sieg gegen das bedauernswerte Heimteam aus Luzern.

Final HCO - USTS 1:1 (1:1) 2:3 n.P.

Gegen den Finalgegner Coppet hatte der HCO in der Quali-Zwischenrunde zweimal knapp verloren, wobei die Oltner jeweils die bessere aber weniger effiziente Mannschaft waren. Und nach der super Leistung von USTS im Halbfinale gegen Luzern war man gewarnt… Nach einem ersten gegenseitigen Abtasten entwickelte sich ein tolles, faires und ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Bei sommerlich heissen Temperaturen lieferten sich die beiden Finalisten ein hochstehendes Duell auf Augenhöhe, wie schon in den Zwischenrundenspielen mit spielerischen Vorteilen und Chancenplus auf Seiten des HCO. USTS agierte aber mit dem Quäntchen mehr Effizienz und Kampfgeist und ging in der 12. Spielminute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause gelang aber Gian Zehnder auf Zuspiel von Mattia Ribaudo der verdiente Ausgleich zum 1:1. Das gleiche Bild in der zweiten Halbzeit – dem HCO boten sich zahlreiche Gelegenheiten, den Titel ins Trockene zu bringen, die Kugel wollte aber partout nicht in den Kasten. Beide Keeper zeigten in der zweiten Halbzeit eine super Leistung und hielten ihre Kästen sauber. So blieb es beim 1:1 und nach dem gewonnenen Halbfinal-Shootout musste auch der Titelkampf im Penalty-Shootout entschieden werden. Und wieder fing es für den HCO gut an! Geburtstagskind Andrin Eugster verwertete seinen Startversuch erneut und gleich im Anschluss konnte HCO-Hexer Mika Nebel den USTS-Versuch parieren. Leider half auch eine weitere Parade nichts, da alle anderen Oltner Schützen nicht erfolgreich waren und Spiel und Titel damit denkbar knapp verloren gingen. Der noch junge, erst 2012 gegründete Verein USTS Coppet konnte damit seinen ersten Meistertitel feiern. Herzliche Gratulation! N Es ist dem sympatischen Team um Coach und Clubgründer Kamel Boulahia sehr zu gönnen! Nach der verständlichen ersten Enttäuschung über die Finalniederlage durften sich aber auch die tapfer kämpfenden Oltnerinnen und Oltner über das Geleistete freuen und mit Stolz auf die Finalrunde zurückblicken. Denn auch für den HC Olten ist es seit den Bronzemedaillen im Jahr 2014 (Feld und Halle, damals noch U14), endlich wieder die erste Medaille im Elitebereich, und dann gleich die silbrige! Zudem können alle Mädchen aus dem Team die Köpfe nicht zu lange hängen lassen, denn bereits in zwei Wochen, am Sonntag 16. Juni, bietet sich im Rahmen der U15-Mädchen-Finalrunde wiederum in Luzern eine weitere Chance auf einen Titelgewinn. Und hier ist der HCO wie schon in der Halle, wo man Gold und Bronze holte, gleich mit 2 ambitionierten Teams mit von der Partie…

Das zweite HCO-Elite-Team zeigte in der Klassierungsrunde um die Ränge 5 bis 9 ebenfalls gute Leistungen. Mit einem 3:0 Sieg gegen Basel und jeweils knappen Niederlagen gegen Red Sox Zürich (1:3), GC Zürich (2:3) und Black Boys Genf (1:3) klassierte sich der HCO2 auf dem guten 8. Rang von insgesamt 12 teilnehmenden Teams. Mit etwas mehr Effizienz und einer besseren Chancenauswertung wäre hier sicher einiges mehr möglich gewesen.

Und auch die Oltner U15-Reserven schnitten bei den zahlreichen U15 Challenge-Turnieren gut bis sehr gut ab – ein Versprechen für die Zukunft.

Spiele Finalrunde:

15. 1:0 A. Eugster (KE), 18. 1:1 (KE), 30. 1:2. 35. 2:2 D: Härtsch Penalty-Shootout: A. Eugster 1:0 / 1:1 (7m) / D. Härtsch x / 1:2 / S. Muggli x à 7m C. Rauch 2:2 / x / G. Zehnder 3:2 / x / C- Rauch x / x (M. Nebel hält sensationell!)

Halbfinal LSC – USTS 0:3 (0:1)

Kleiner Final um Bronze LSC – RWW 1:7 (1:4)

12. 0:1, 18. 1:1 G. Zehnder Penalty-Shootout: A. Eugster 1:0 / x (M. Nebel hält) / s. Muggli x / 1:1 / M. Ribaudo x / 1:2 / G. Zehnder x / x (M. Nebel hält) / x / C. Rauch x

Schlussrangliste Feldmeisterschaft 2018 / 2019 U15 Elite: