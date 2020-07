Lager der Jugendriege Eiken in Teufen

Am Montag, 6. Juli 2020 versammelten sich um 07.10 Uhr 28 Kinder und 9 Leiter für das traditionelle Lager der Jugendriege Eiken. Wir reisten nach Teufen in die Unterkunft Alpstein. Durch die Woche trainierten wir Handball, Trampolin, Ring, Kraft, Ausdauer, Akrobatik und machten am Schluss eine Spielolympiade. Beim Tagesausflug reisten wir nach Heiden und wanderten dort auf dem «Witzweg» anschliessend folgte eine Schifffahrt. Am Freitag, 10. Juli 2020 kamen wir gesund aber müde um 19.07 Uhr am Bahnhof in Eiken an.

Jugendriege Eiken