Bekenntnis zu den Standortschwerpunkten

An der nächsten Einwohnerratssitzung in Baden und Wettingen stehen Unterstützungskredite im Umfang von 4.94 Mio. CHF (5.1 Mio. abzüglich bereits geleisteter 160'000 CHF) an.

Die CVP Fraktionen Baden und Wettingen begrüssen die gegenseitige Unterstützung der beiden Gemeinden bei der Bereitstellung der Infrastruktur in kritischer Grösse für die Region.

Wettingen leistet einen Beitrag an die Baukosten für die Sanierung und Erweiterung des wichtigen Kulturprojekts Kurtheater und Baden leistet denselben Beitrag an die Sanierung der Sportinfrastruktur im Tägi mit der überregionalen Eisbahn – damit ergänzen wir uns optimal.

Sarah Widerkehr, CVP-Fraktionspräsidentin Baden

Christian Wassmer, CVP-Fraktionspräsident Wettingen