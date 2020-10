Kulturkreis Däniken präsentierte Konzert mit «Crossbeat» - The Little Big Band

Am Samstag, 24. Oktober 2020 genoss eine auserlesene Schar Gäste – unter Einhaltung der Corona-Richtlinien – ein auserlesenes Konzert mit Crossbeat The Little Big Band. Crossbeat entführte die Zuhörer in die wilden sechziger Jahre. Mit dem Stück Son of a Preacher Man von Dusty Springfield als Auftakt hatte das Orchester die Anwesenden sofort für sich gewonnen. Und so ging es weiter: Mit Stücken wie Spiel mir das Lied vom Tod, Respect von Aretha Franklin, No more Blues von Antonio Carlos Jobim, Ain’t no mountain high enough von Diana Ross, Summer Wind von Frank Sinatra, Petite Fleur von Sidney Bechet usw. servierte das Orchester einen musikalischen Leckerbissen nach dem anderen – quer durch die sechziger Jahre. Man spürte förmlich die Spielfreude der 9 Männer und der stimmgewaltigen Sängerin. Schmissige Bläsersätze, fetziges Schlagzeug und mitreissende Gitarrenriffs liessen einem kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen. Die Gäste honorierten denn auch den Einsatz der Musiker jeweils mit langanhaltendem Applaus.

Die gewünschte Zugabe sowie grosser Beifall beschlossen das abwechslungsreiche Konzert und einen unbeschwerten Abend in der Bühlhalle. Informationen und Hinweise zu kommenden Anlässen findet man auf der Website www.kulturkreis-daeniken.ch.

Evelyne Scheuss, Kulturkreis Däniken