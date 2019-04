Am 10. Mai in Hornussen und am 11. Mai in Frick lädt der Männerchor Frick zusammen mit dem Oberstufenchor Frick und weiteren Gästen auf eine Reise mit dem "Matrosenchor" ein, vielleicht auf eine "Kaperfahrt"! „Die Gitarre und das Meer“ oder die „Ballade von Harmann“ werden den Gästen bestimmt gefallen, denn „Hein spielt abends so schön auf dem Schifferklavier“. Auf diesem tönt auch „The old Nickelodeon Sound“. Und wenn der „Seemann“ den „Drunken Sailor“ mimt, dann taugt er bestimmt nicht mehr dazu „Der Gondelfahrer“ zu sein. Er kann dann höchstens noch auf „Vieni sulla barchetta“ hoffen. Es heisst dann nicht mehr „Heute an Bord“, sondern eher „Addio del marinaio“. Damit verbunden ist natürlich „Heimweh“, vor allem dann, wenn wir uns „Unter fremden Sternen“ befinden. Das ist aber längst nicht alles. Die beiden Konzerte bieten noch weitere Lieder und auch ein Nachtessen wird angeboten. Anmeldungen können über die Homepage des Männerchors Frick getätigt werden.