Bald ist es wieder soweit: Weihnachten rückt näher und die Adventszeit beginnt. Zur Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres werden die Stadtmusik und die Jugendmusik Olten am 3. Dezember 2017 wieder ihr traditionelles, gemeinsames Adventskonzert geben.

Die Stadtmusik wird das Konzert mit dem Eröffnungsstück «Troika» beginnen. Darauf folgt «Fairytale of New York» von der irisch-englischen Folk-Punk Band The Pogues. Geschrieben wurde das Lied von den Bandmitgliedern Jeremy Finer und Shane MacGowan als Leadsänger. Nach einem «Intermezzo» aus der Oper Cavalleria Rusticana, komponiert von Pietro Mascagni, geht es weiter mit einer Reise in den Norden und zu den Wikingern. «Voice of the Vikings» beschreibt sowohl die grossen Schifffahrten als auch die brutalen Kämpfe und frohen Feiern des nordischen Volkes.

Mit «Santa’s Journey» beendet die Stadtmusik ihren Teil des Konzertes und übergibt die Bühne der Jugendmusik. Diese führt uns mit der «Jupiter Hymn» ins All. Das Stück stammt aus der Suite «The Planets» von Gustav Holst und beschreibt den Planeten Jupiter «the Bringer of Jollity».

Mit verschiedenen Musikrichtungen, vereint in dem vom bekannten Komponisten Jacob de Haan komponierten «Concerto d’Amore», geht das Konzert weiter. Danach lässt uns die melodische «Hymn of Glory» sowohl sehr klangvolle als auch spannungsreiche Themen geniessen. So geleitet uns die Jugendmusik langsam mit den Stücken «Christmas Today», «Crazy for Christmas» und «Gloria in Excelsis Deo» in die kommende Weihnachtszeit. Fehlen darf natürlich auch nicht das traditionelle, bei Kerzenschein gespielte «Stille Nacht».

Die Jugendmusik und die Stadtmusik Olten freuen sich darauf, zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer am 3. Dezember 2017 um 16.00 Uhr in der Friedenskirche in Olten begrüssen zu dürfen.

(Text: Tanja Tschan)