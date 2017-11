Gegenüber dem ersten Aufeinandertreffen wurde Jeyabalan für Giacinti in die erste Sturmlinie beordert. Für ihn stürmte Uststimenka neben Cola und Spreyermann in der vierten Sturmformation.

Auch beim in dieser Saison bisher eher wenig erfolgreichen Powerplay wurden einige Änderungen vorgenommen. Dies trug bereits bei der ersten Strafe gegen Bülach Früchte. Nach schöner Einzelaktion von Rohrbach traf Brügger zur Führung.

In der Folge war das Geschehen auf dem Eis ausgeglichen. Ausser einem Lattenschuss von Bülach in der 11 Minuten waren Grosschancen Mangelware. Zu gut verteidigten beide Mannschaften.

Der EHC Bülach mit mehr Mumm

Die erste Hälfte des Mitteldrittels gehörte klar Basel. Man verpasste jedoch ein zweites Tor vorzulegen, was sich in der Folge rächen sollte. Genau in einer Druckphase entwischte Ganz in der 29. Minute der Basler Defensive und erwischte Osterwalder zwischen den Beinen zum Ausgleich.

Dieses Tor gab den Zürchern Mumm. Nun spielte sich das Geschehen meistens vor dem Basler Tor ab. Da Bülach jedoch mehrere Grosschancen ausliess, konnte Basel das Unentschieden in die Pause retten.

Im Schlussdrittel ersetzte der zuvor als 7. Verteidiger aufgestellte Gfeller den leicht verletzten Hagen. Die Partie wog nun hin und her mit leichten Vorteilen für die zweikampfstärkeren Bülacher. Dass der entscheidende Treffer von Diem durch einen Scheibenverlust hinter dem eigenen Tor ihren Ursprung hatte, war sehr ärgerlich.

Pech in den Schlussminuten

Fünf Minuten vor Schluss hatte Brügger mit seinem Lattenschuss zudem noch Pech. Dies war dann aber auch die letzte Basler Tormöglichkeit der Partie, auch als Osterwalder kurz vor Schluss noch durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde.

Die Gastgeber verwalteten den Vorsprung geschickt und gewannen zum Schluss nicht unverdient drei Zähler. Verteidiger Michael Maurer trauert nach dem Spiel den verpassten Chancen zu Beginn des Mitteldrittels nach: «Wenn man keine Tore macht, bekommt man halt mal eines.»

Es fehlt die Entschlossenheit

Die Chancenauswertung immer wieder ein Thema, auch innerhalb dem Team: «Es fehlt die letzte Entschlossenheit vor dem Tor, sei es von den Verteidigern wie auch von den Stürmen. Unsere Schüsse gehen oft neben das Tor. Die Entschlossenheit ein Tor zu schiessen muss im Blut sein. Das müssen wir im Training immer wieder üben. Von nichts kommt nichts», so Maurer.

«Nach dem Ausgleichstor haben wir dann nicht mehr „konsequent und konzentriert gespielt. Bei dieser ausgeglichenen Liga verträgt es das nicht. Heute waren es zwei, drei Fehler und Strafen zu viel», was schlussendlich die Partie zu Lasten des EHC Basel entschieden hat.

Die nächste Partie trägt der EHC Basel gegen den EHC Brandis am nächsten Samstag, 4. November um 20.15 Uhr zu Hause in der St. Jakob Arena aus.