An einem schönen Herbstnachmittag lud der Elternverein Kaisten zu einem Filzkurs für Kinder ab acht Jahren ein. Im Filzatelier „Faszination Filz“ von Corinne Stocker in Obermumpf trafen sich die interessierten Mädchen und Buben.



Nach einer kurzen Einführung und Erklärung, welche Technik an diesem Tag angewendet wird und was für kleine Zwerge gestalten werden, begannen die Kinder auch sogleich mit viel Elan zu arbeiten.



Als Grundgerüst wurde ein Pfeiffenputzer mit reiner Schafwolle umwickelt und mit einer Nadel gestupft, damit sich die einzelnen Fasern miteinander verbinden. Aus vielen verschiedenen uni- und mehrfarbiger Wolle konnten sich die Kinder ihre Lieblingsfarbe für die Bekleidung aussuchen. So bekam jeder einzelne Zwerg seine eigene Persönlichkeit. Einige hatten sogar Ähnlichkeiten mit bekannten Figuren! Am Schluss wurden den Zwergen mit wenig Farbe auf den Bäcklein und der Nase noch etwas Leben eingehaucht. Wer wollte, konnte zum Schluss seinen Zwerg entweder in einen gebundenen Kranz zum Aufhängen oder auf eine Rinde zum Aufstellen kleben.



So sind an diesem Filz-Nachmittag wunderschöne kleine Geschöpfe entstanden, wo sich jedes Kind daran erfreut. Die Mühe und die Ausdauer haben sich wirklich gelohnt!



Da die Frage der Kindern nach dem Workshop war: Dürfen wir wieder einmal kommen, wird vermutlich im nächsten Jahr ein weiterer Kurs ausgeschrieben!



Bericht und Foto Eleonora Holenstein, 30. Oktober 2017