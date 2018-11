Musikgesellschaft Obergösgen feat Primarschule Obergösgen

Durch Kerzenschein wurden den zahlreichen Zuhörern den Weg zur katholischen Kirche geleuchtet.

Das diesjährige Kirchenkonzert der Musikgesellschaft Obergösgen fand am Sonntag, 25. November 2018 statt. Die 5. & 6. Klasse der Primarschule Obergösgen wirkten mit ihrem wunderbaren Gesang mit.

Unter der Direktion von Rita Ékes und den Lehrpersonen Andrea Ingrisani und Tobias Bühlmann wurde ein abwechslungsreiches Konzertprogramm einstudiert.

Als erstes Stück spielte die Musikgesellschaft „ Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ und anschliessend wurden die Zuhörer musikalisch und gesanglich in die Weihnachtszeit mit „Little christmas suite“ eingestimmt.

Judith Vögtli führte die Zuhörer mit interessanten Details zu den Stücken durchs Programm. „Choral and rock-out“ und „ I’ll be there“ spielte die Musikgesellschaft alleine. Zwischen den Stücken trugen die Schülerinnen und Schüler Gedichte vor. Die nächsten zwei Stücke „ My heart will go on“ und „Polarexpress“ arrangierte Rita Ékes extra für die Musikgesellschaft, so dass der Gesang wunderbar untermalt wurde.

Das Konzert neigt sich mit „Song of solace“ und „ Rock my soul“ dem Ende entgegen. Bei zwei Stücken wurde die Musikgesellschaft durch Musikschülerinnen verstärkt. Auf dem Akkordeon mit Daria und Tabea und auf der Klarinette mit Fabienne.

In der vollbesetzten Kirche bedankte sich die Präsidentin Maja Reinmann beim Publikum, für den fantastischen Applaus, der uns entgegen gebracht wurde.

Als Zugabe durften die Schüler und Musikanten dem Publikum „Circle of life“ zum Besten geben. Dem Publikum reichte es immer noch nicht und forderte gleich zwei weitere Zugaben.

Der Abschluss des Konzertes fand traditionell beim Apéro vor der Kirche statt. Mit warmen Punch oder Glühwein und selbstgemachten Weihnachtsguetzli konnten sich die Zuhörer auf die Adventszeit einstimmen.