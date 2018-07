Pro Senectute Kanton Solothurn leitet das Projekt 'Senioren im Klassenzimmer' im Auftrag des Kantons. Es umfasst rund 200 freiwillige Mitarbeitende und 50 Schulstandorte. Der Kindergarten Weihermatt in Langendorf sucht per Schuljahr 18/19 unterstützende Begleitpersonen für den Waldtag und Turnunterricht (alternierend am Mittwoch-Morgen).

Als Seniorin oder Senior im Klassenzimmer bereichern Sie mit Ihrer Lebenserfahrung den Kindergarten-Alltag und fördern die Beziehungen zwischen den Generationen. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Einzig die Freude an der Arbeit mit Kindern zählt. Möchten Sie sich gerne engagieren?

Dann melden Sie sich bei Pro Senectute Kanton Solothurn, Koordinationsstelle Alter, Sabina Lutz, 032 626 59 56, sabina.lutz@so.prosenectute.ch.