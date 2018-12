Am Samstag, 16. März 2018 findet die legendäre Kinderfasnacht Villnachern unter dem Motto „Welt(T)raum“ statt. Der Anlass beginnt um 13.45 Uhr (Besammlung 13.30 Uhr) mit einem Umzug durchs Dorf. Anschliessend findet in der Turnhalle der traditionelle Kindermaskenball mit vielen Attraktionen statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Gruppen können sich bereits jetzt, unter Angabe von Personalien und einem Gruppennamen, per Mail an info@kinderfasnacht.ch oder auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/kinderfasnacht.ch anmelden. Neben dem einmaligen Erlebnis, als Gruppe am Umzug mitzulaufen, profitieren alle angemeldeten Gruppen von Getränke- und Kuchencoupons für den anschliessenden Maskenball in der Dorfturnhalle. Ausserdem werden Masken prämiert. Es winken viele tolle Preise!

Auf Eure zahlreiche Teilnahme freut sich das OK der Kinderfasnacht Villnachern.