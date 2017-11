Am ersten Novembersamstag startete der Fricktaler Nachwuchs erfolgreich in die neue Kidsliga-Saison. Beim ersten Wettkampf mussten die 7-Jährigen folgende Strecken absolvieren: 25m Rückenbeinschlag, 25m Kraul- und 25m Rückenschwimmen. Für die 8-Jährigen standen 25m Rückenbeinschlag, 50m Rücken- und 50m Kraulschwimmen auf dem Programm und die 9-Jährigen hatten 25m Rückenbeinschlag, 50m Brust- und 100m Kraulschwimmen zu bewältigen. Bei den Wettkämpfen der Kidsliga geht es nicht nur darum, die vorgegeben Strecken möglichst schnell zu beenden, sondern darüber hinaus werden noch technische Vorgaben, wie zum Beispiel zur Art und Länge der Unterwasserphasen nach Start und Wende gemacht. Dadurch sollen wichtige schwimmerische Elemente bereits im Nachwuchstraining gezielt geübt werden.

Zweimal als schnellste schlug Azra-Nur Cakmak (Jg. 09, Frick) mit Siegen über 50m Freistil (46,70 B) und 50m Rücken (49,38 B) an. Silber holte sie über 25m Rückenbeinschlag. Ebenfalls zwei Goldmedaillen sicherte sich Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) über 50m Brust (48,34) und 100m Freistil (1:32,93). Elina Fey (Jg. 08, Frick) holte Silber über 50m Brust (54,81) und Bronze über 100m Freistil (1:43,03). Bronze über 50m Rücken (52,11) und 25m Rückenbeinschlag gingen an Emre Bostan (Jg. 09, Stein). Silber über 25m Rückenbeinschlag erreichte Merve Doldur (Jg. 08, Frick).

Gold holte zudem die 4x25 Freistil mixed Staffel mit Juliette, Elina, Merve und Emre. Mit Platz 4 über 50m Freistil (51,14) schrammte Valeria Cubito (Jg. 09, Frick) knapp am Treppchen vorbei. Katarina Obradovic (Jg. 08, Frick) wurde 13. über 100m Freistil. Ihren ersten Wettkampf absolvierten Daina Berzins (Jg. 10, Hellikon), Samuel Bron und Christoph Helm (beide Jg. 08, Frick). Daina holte 6. Plätze über 25m Freistil (28,85) und Rücken (29,38). Über 100m Freistil schwamm Christoph auf Platz 7 in 2:11,25 und Samuel auf Platz 9 in 2:34,10.