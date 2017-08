Auch die zweite Auflage des Kids-Tennis-Camp vom Tennisclub Gelterkinden war ein toller Erfolg. Da spielte es keine Rolle, dass wegen Regen zwei Mal in die Mehrzweckhalle ausgewichen werden musste. Das Team Michèle, Jonas und Joschua war darauf vorbereitet: Mit Sitzball, Brennball, Unihockey, Burgenschlachten etc konnten sie die 3 Mädchen und 18 Buben begeistern. Tennis spielen kam aber auch nicht zu kurz. In vier Gruppen von unterschiedlicher Spielstärke wurde altersgerecht und nach dem Prinzip von Swiss Kidstennis unterrichtet. Vor allem die Anfänger konnten ihre Fortschritte vom Montag bis zum Freitag bestens erkennen. Am Elternabend, wo u.a. der TCG vorgestellt und die Nachwuchsförderung erklärt wurde, verwöhnte Conny die Kinder und Erwachsenen mit fein Grilliertem. Schön für den TCG, dass gleich mehrere Kinder dran bleiben wollen und sich für einen Gruppenkurs angemeldet haben.