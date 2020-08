Kick Off Woche Nationaler Nachwuchsverein Volleyball

Am 3. August ist der Startschuss des Nationalen Nachwuchsvereins NNV gefallen. 16 Nachwuchsathletinnen trainieren unter der Leitung des Spitzensporttrainers Timo Lippuner und des erfahrenen finnischen Athletiktrainers Teemu Oksanen in Aarau. Der NNV BTV Aarau Volleyball bietet den Athletinnen ein perfektes Umfeld, um ihre Träume zu verwirklichen und nach der Ausbildungszeit ihre Karrieren als Profi zu starten. Über die gesamte Zeit der Ausbildung ist Timo Lippuner für die Sportlerinnen verantwortlich. Dadurch ist die Belastungssteuerung in einer Hand und so kann Übertraining vermieden und Verletzungen vorgebeugt werden. Die technische und taktische Ausbildung (gespielt wird im NNV BTV Aarau 1. Liga Team) ist perfekt aufeinander abgestimmt.

Trainiert wird 47 Wochen oder 750 Stunden pro Jahr (inkl. Lagern und Turnieren im Ausland), mindestens 16 Stunden pro Woche, wovon 4 – 6 Stunden dem Athletiktraining gewidmet sind, mit dem Ziel des Technikerwerbs und der Vorbereitung auf Hochleistungstraining, sowie Verletzungsprophylaxe.

Alle Trainingseinheiten finden tagsüber statt, somit sind die Abende frei und die Athletinnen finden genügend Zeit für Regeneration, Lernen und Freizeit.

Wir freuen uns riesig über diese Aufgabe und das Vertrauen, welches uns von Seiten Swiss Volley, Eltern, Athletinnen und unseren Sponsoren entgegengebracht wird und dürfen gespannt sein, wohin die Entwicklung uns und unsere Spielerinnen bringen wird.

Weitere Information auf www.volley-aarau.ch.