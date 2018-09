Auch dieses Jahr lässt es sich die SVP Stadtpartei nicht nehmen, mit einem eigenen Stand an der Bifangstrasse auf der MIO präsent zu sein. Fragen, Kritik und Unterstützung sind jederzeit willkommen. Das Interesse zählt, und im digitalen Zeitalter geht nichts über die persönliche Begegnung. Die Strasse und das Zelt sind unser Chatroom, bei jedem Wetter. Dabei soll niemand durstig werden. Wer Glück hat, kann nicht nur mit unseren Mitgliedern, Stadt-Parlamentariern und Kantonsräten, sondern auch unseren Nationalräten direkt diskutieren. In ungezwungener Atmosphäre erfährt man am besten, wie es im Haifischbecken in Solothurn und Bern zugeht. Apropos Fische: Wie immer winken auch einige tolle Preise demjenigen, der sich an unsere Wettbewerbsfragen wagt, allem voran ein wunderschönes Original-Ölbild der Oltner Künstlerin Doris Känzig, sowieGutscheine z.B. vom Laden-Restaurant Bioland, Café Ring und Café Grogg, alle in Olten, und weitere. Die SVP Olten freut sich auf die MIO. (mgt)