Keine langen Gesichter, sondern lange Schatten auf der Vollmondwanderung der Naturfreunde Aarau

Trotz zweifelhafter Wetterprognose wurden zehn unternehmungslustige Naturfreunde mit einem schönem und eindrucksvollem Abend belohnt. Die Vollmondwanderung führte von Teufenthal über den Fornech zum Böhler. Unterwegs beeindruckte eine grosse Schafherde und das tolle Alpenpanorama. Nach dem Zwischenhalt auf dem Böhler tauchte dann auch der (fast) Vollmond hinter den am Horizont hängenden Wolkenbändern auf. Nachdem bereits im Fornech eine erste Rehgruppe gesichtet wurde, zeigte sich im Abstieg nach Schlossrued noch eine Vierergruppe Rehe auf offener Wiese. Die Eleganz und Geschwindigkeit, mit welcher die Vier das Weite suchten, beeindruckte die zweibeinigen Zuschauer sehr. Im Storchen in Schlossrued konnte zum feinen Essen auch das Hauseigene Bier genossen werden. Nach dem z’Nacht traten die einen die Heimreise per Bus an, die andere Hälfte ging auf einem Verdauungsspaziergang im Mondschein einem Seitenarm des Ruederchen nach Schöftland und weiter bis nach Hirschthal, von wo die WSB bzw. AVA nach Aarau zurück führte. Infos zu weiteren Wanderungen und Exkursionen der Naturfreunde Aarau finden sie auf deren Homepage: www.schafmatt.ch