Am Samstag/Sonntag, 13./14.10.2018 fand in Tschechien (Pilsen) ein weiteres Int. Karate Punkteturnier statt, wo auch die Wettkampfsportler/innen vom Budo Sport Center Liestal (regionaler Karate-Leistungsstützpunkt) am Start waren.

Mia Kadoic gelang es einmal mehr an einem Int. Punktturnier in den Final einzuziehen und unterlag dort nur knapp der Siegerin aus Russland. Sie gewinnt damit eine weitere Medaille (Silber) in der Elite und damit weitere wertvolle Punkte an einem internationalen Turnier.

Auch Amir Mneimne konnte am Euro Gran Prix in Pilsen seine momentane Wettkampfform unter Beweis stellen und erkämpfte sich in der Kategorie U16 / Kumite -70kg verdient die Silbermedaille. So auch Jona Müller der sich eine Bronzemedaille via Hoffnungsrunde in der Kategorie U18 / Kumite +76kg erkämpfte konnte.