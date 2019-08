Kantonaler Spieltag des SOTV in Neuendorf

Am Sonntag 1. Sept. 2019 führt der Turn- und Sportverein Neuendorf den kantonalen Spieltag 35/55+ des Solothurner Turnverbandes SOTV durch. Es werden gegen 200 Spielerinnen und Spieler ab dem Alter von 35 Jahren aus dem ganzen Kanton erwartet, welche sich im friedlichen Wettkampf in den Kategorien Faustball-Kleinfeld und Volleyball messen werden. Die Wettkämpfe beginnen morgens um 08.00 Uhr und enden mit den Finalspielen sowie der anschliessenden Rangverkündigung um ca. 17.00 Uhr. Über Mittag werden alle Spieler mit einem warmen Essen und Dessert verpflegt. Die hoffentlich zahlreichen Gäste sind herzlich eingeladen sich in der kleinen aber feinen Festwirtschaft zu verpflegen. Der TSV Neuendorf dankt allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung. Wir freuen uns auf faire und unfallfreie Spiele, sowie zahlreiche Zuschauer welche ihre Mannschaft hoffentlich lautstark unterstützen werden.

TSV Neuendorf / www.tsvn.ch