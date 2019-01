Zum Jahresanfang unterliegt das Team Aarau zuhause Schüpbach deutlich. Vor allem im Mitteldrittel sind die Adler ideenlos, fehlerhaft und überfordert.

Die Aarauer haben sich einiges vorgenommen im Spiel gegen Schüpbach und wollten die Partie möglichst lange ausgeglichen gestalten. Dies misslang. Die Berner gingen in der 2. Minute früh in Führung und lenkten damit das Spiel in die von ihnen gewünschten Bahnen, zumal die Hausherren auch danach den Tritt nicht richtig fanden. Zur Pause stand es 0:3. Im Mitteldrittel leisteten sich die Aarauer dann ziemlich viele Fehler, verliessen die taktischen Vorgaben und suchten das Glück mit Einzelaktionen im Spielzentrum, just dort wo Schüpbach massiert stand und seine Konter starten konnte. Viele individuelle Fehler der Adler münzten die Gäste in Tore um, die mit wenig Aufwand erzielt werden konnte. Aarau tauchte seinerseits nicht mehr vor dem Gästetor auf. Im Schlussdrittel wurden die Linien noch umgestellt, Aarau fing sich etwas, das Ehrentor blieb dem Aussenseiter aber vergönnt.

Eine Woche haben die Aarauer Zeit, sich auf die kommenden Partien gegen Olten und Deitingen vorzubereiten. Ohne eine massive Leistungssteigerung wird man gegen die beiden erfahrenen Gegner nicht besser aussehen.

(Bericht Michael Hafner)

Team Aarau – UHT Schüpbach 0:10 (0:3, 0:6, 0:1); Schachenhalle, Aarau. 96 Zuschauer. SR Diserens/Girardin. Tore: 2. M. Hofer (T. Steffen) 0:1. 10. M. Arm (M. Hofer) 0:2. 18. M. Hofer (T. Steffen) 0:3. 21. P. Rüegsegger (N. Müller) 0:4. 24. M. Wüthrich (I. Hofer) 0:5. 28. M. Hofer (M. Arm) 0:6. 30. M. Arm (T. Steffen) 0:7. 37. K. Wüthrich (I. Hofer) 0:8. 39. P. Rüegsegger (F. Stettler) 0:9. 54. P. Bättig (F. Stettler) 0:10.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Team Aarau. 1mal 2 Minuten gegen UHT Schüpbach.

Team Aarau: Keller Chai (ab 31. Mäder); Geissler (ab 5. Basler), Gaberthuel; Widmer, Glettig; Fäs, Lacerda; Studer, Colombo, Romer Lukas; Byland, Merki Michael, Widmer; Kohler, Mastrodomenico, Brunschwiler; Merki Philipp, Wassmer; Lüscher.

UHT Schüpbach: Stettler; Etter; Wüthrich Kevin; Wüthrich Michael; Sommer; Aeschbacher; Müller; Hofer Marcel; Hofer Ivan; Megert; Wälchli; Fankhauser; Arm; Rüegsegger; Schöpfer; Schöpfer; Bättig; Steffen; Lüthi; Mosimann; Dolder; Schärer; Stucki.