Am kommenden Samstag, 2. März, ab 20.00 Uhr, feiert die Kammergesellschaft Wohlen mit dem 189 Kammerball Maximal im Wohler Casino ihren Höhepunkt der Fasnacht 2019. Ein erstes Highlight des Balls ist der Einzug des Ehrenkammererpaars Erik de Boufüerer und Anita sowie der geladenen Delegationen begleitet durch die schrägen Klänge der Nordfäger.

Im letzten Jahr verzichtete die Kammergesellschaft erstmals auf die Bühnebar, damit auf der Casino Bühne ausgelassen getanzt werden kann. Diese Neuerung wie auch die neue "Ehrenkammerer-Bar" im Saal haben sich bestens bewährt. Das Besondere an der "Ehrenkammerer-Bar" ist die "EK-Gallerie" mit Bilder der Ehrenkammerer der vergangenen Jahrzehnte. Die Gäste können also bei einem leckeren Drink oder einem erfrischenden Bier in schönen Erinnerungen an vergangene Fasnachtstage schwelgen. Für die richtige Tanzmusik im Saal sorgen erneut die Schneehühner mit Frank aus Wuppertal und Elmar aus dem Tiroler Ötztal. Um 23.00 Uhr lässt es die Guggenmusik Opus 5614 aus Sarmenstorf krachen. Bereits in den Vorjahren hat Opus die Ballgäste mit ihren grandiosen Auftritten zu begeistern gewusst.

In der inzwischen berühmt-berüchtigten „Crazy-Bock-Bar“ im Obergeschoss wird DJ Ale für tollen Partysound sorgen. Die „Crazy-Bock-Bar“ bietet eine Abwechslung zur Saalmusik sowie ein tolles Ambiente und ist speziell auf die jungen Ballbesucherinnen und -besucher ausgerichtet.

Da es vor allem die maskierten Ballgäste sind, die dem Anlass seinen Charme und das besondere Etwas verleihen, führt die Kammergesellschaft erneut die traditionelle Prämierung der besten Gruppen- und Einzelmasken durch. Die fachkundige Jury unter der Leitung von Ruedi „de Biopuur“ Donat wird wiederum ein grosszügiges Preisgeld an die Gewinnerinnen und Gewinner ausschütten. Speziell willkommen sind natürlich alle Närrinnen und Narren, oder Heumüeterli, wie man sie ihn Wohlen auch nennt, deren Sujet einen Bezug zum Ehrenkammerer 2019 Erik de Boufüerer hat. Speziell für sie wird das Ehrenkammererpaar den Ehrenkammerer-Preis verleihen.

Die Kammergesellschaft sowie das Ehrenkammererpaar 2019 Erik de Boufüerer mit seiner charmanten Anita freuen sich auf möglichst viele frohe und ausgelassene Ballbesucherinnen und Ballbesucher.