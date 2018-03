Jungwacht Blauring Kt. Solothurn Jungwacht Blauring Kanton Solothurn (Jubla Kt. SO) bietet diesen Frühling für seine Mitglieder ein Kantonales Pfingstlager (Kapfila) an. Ende März haben sich bereits 380 Kinder und Jugendliche für dieses einmalige Erlebnis angemeldet. Doch es stehen noch einige Herausforderungen an.

Herausforderung in der Planung

Da im Jahr 2008 das letzte Kantonale Pfingstlager organisiert wurde, fehlen Erfahrungswerte. So haben zwar die 15 Ehrenamtlichen, welche das OK bilden, allesamt schon unzählige Lager mitorganisiert, aber ein so grosses Zeltlager ist auch für sie Neuland. Demzufolge musste auch schon Lehrgeld bezahlt werden. So etwa im Sommer 2017, als man noch den Lagerplatz wechseln musste. Patrick Meister vom Ressort Infrastruktur meint: «Der ursprüngliche Platz auf dem Obergrenchenberg war traumhaft, aber die logistische Herausforderung hätte uns personell und finanziell an unsere Grenzen gebracht.» Etwas wehmütig reagierte das Ressort Animation auf diesen Entscheid, schliesslich stand zu dem Zeitpunkt das Motto «Jubla allmächtig – die Götter erheben sich» bereits fest. Die Kinder aus den Scharen sollen die griechischen Götter, die ihre Identität abgelegt haben und nun unauffällig in den Solothurner Gemeinden leben auffinden und auf den Olymp bringen. Dort wird die Lagergemeinschaft unterschiedliche Aufgaben, angelehnt an die griechische Mythologie, lösen und so den Göttern ihre Wichtigkeit aufzeigen. «Die Jublaner sind ein kreatives Volk, daher ist anzunehmen, dass sie den Olymp auch auf dem neuen Zeltplatz – bei den