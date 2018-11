An der Schweizermeisterschaft vom vergangenen Wochenende noch nicht in Bestform, rief Kron Osmani bei den 33. ESKA European Shotokan Karate-Do Championships vom 23-25.11.2018 in Nis/Serbien seine Bestleistung ab. In einem starken Teilnehmerfeld von 14 Nationen und 38 Teilnehmenden unterlag er nur im Final dem Tschechen Oliver Simon und sicherte sich damit den hoch verdienten Vize-Europameister Titel.

Das Schweizer SKR (Swiss Karate-Do Renmei) Team Kumite Jugend mit Zora Schöpflin gewann die Bronzemedaille. Zora Schöpflin gehört beim Karatekai zu den aufsteigenden Karatekas. Sie zeigte das Jahr hindurch gute Resultate und feierte ihren ersten grossen internationalen Erfolg.

Hoch motiviert aufgrund ihres Bronzemedaillengewinns beim JKA Europacup im Frühjahr dieses Jahres startet Tobias Müller mit seinen beiden Kollegen im Team Kata Wettbewerb. Ihnen fehlte vielleicht auch das notwendige Wettkampfglück, konnten sie auf den Ausgang des Turniers nicht entscheidend eingreifen.

Für Nico Bachmann hingegen blieb die Teilnahme an diesem internationalen Turnier eine Erfahrung für seine zukünftige sportliche Entwicklung.

Eine lange Wettkampfsaison 2018 geht zu Ende. Allen Sportlern wünschen wir eine geruhsame Erholungsphase und freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf die Saison 2019.

Lucien Perini, Karatekai Basel

