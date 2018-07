LEU. Die Jugi Holziken nahm im Juni am Turnfest Remigen teil. Mit einer tollen Teamleistung erkämpften sie den Turnfestsieg.

Nach einem erfolgreichen Jugijahr erlebte die Jugi Holziken ein weiteres Highlight am Turnfest in Remigen. Bei schönstem Wetter traten 41 Kinder in verschiedenen Disziplinen an.

Jugi unter Druck

Nervös und wettkampfbereit trafen die Mädchen und Jungs nach einer kurzen Carfahrt auf dem grossen Parkplatz ein. Nach einer kurzen Besichtigung des Festgeländes ging es los mit der ersten Disziplin. Zerschundene Knie und schmutzige T-Shirts hinderten niemanden daran, auch in der zweiten Disziplin Vollgas zu geben. Auf der holprigen Wiese entpuppte sich der Unihockeyparcours jedoch schwieriger als geübt.

Der Hunger muss warten

Die vergossenen Tränen der Enttäuschung über die schlechte Unihockeywertung mussten schnell getrocknet werden. Siehe da, in der Pendelstafette erreichten die 7-15-jährigen die Bestnote 10.00! Das motivierte auch ihre Kollegen, im Ballweitwurf alles zu geben. Nach diesen Anstrengungen hatten sich alle das feine Zmittag verdient.

We are the champions

Die Zeit bis zum Rangverlesen nutzen die Kinder, um sich bei den angebotenen Spielen zu vergnügen. Bei der Schlussfeier lagen die Nerven blank. Auf welchem Platz man wohl gelandet war? Die Freude war gross: Die Jugendriege Holziken wurde mit sensationellen 28,83 Punkten als Turnfestsieger ausgerufen. Zurück in Holziken erwartete die Frauenriege die Kinder schon mit Apéro und Kindersekt, um den Sieg gebührend zu feiern.