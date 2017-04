61 sportinteressierte Kinder und ein motiviertes Leiterteam, fuhren am Dienstag den 18. April ins JuSpoLa auf den Hasliberg. Die Geräteriege trainierte jeweils in der Halle auf dem Hasliberg. Die anderen Gruppen und für die gemeinsamen Sportaktivitäten durften wir jeweils mit einer grossen Gondel ins Tal fahren was die Reise sehr abwechslungsreich machte. Die Tage waren gefüllt mit Trainings in den verschiedenen Sparten wie Sport und Spiel, Gymnastik und Tanz, Geräteturnen und Handball. Im Freizeitteam konnten sich die Kinder kreativ und spielerisch verweilen und erholen. Nicht nur das Lagerprogramm, sondern auch das Wetter trug zur grossen Abwechslung bei. Am Mittwoch erlebten wir einen Wintereinbruch, am Samstag mussten wir schauen, dass wir uns keinen Sonnenbrand holten. Auch das Küchenteam überraschte uns mit einer sehr feinen und abwechslungsreichen Lagerküche. Ein grosses Dankeschön geht an die Hauptleitung Chrigi Döbeli und Dome Meyer, das Ok und das Leiterteam für ihren unermüdlichen und sportlichen Einsatz!

Für das Leiterteam

Corinne Weber-Saurenmann