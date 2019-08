Ablauf:

17:25 – 17:30 Uhr Ankunft Helikopter

17:30 – 17:35 Uhr Begrüssung und Vorstellen der Athleten / kurzes Interview

17:35 – 17:45 Uhr Gemeinsames Einlaufen

17:45 – 18:35 Uhr Training in Gruppen

18:40 – 19:20 Uhr „Erdgas Volunteer of the Year“ / Autogrammstunde

19:20 – 19:25 Uhr Kontakt Medien

19:25 – 19:30 Uhr Verabschiedung Athleten



Veranstaltungsort: Leichtathletikstadion Schachen, Schwimmbadstrasse, 5000 Aarau