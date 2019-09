Wieder ein erfolgreiches Wochenende der Jugend STV Herznach

3 Mannschaften der Jugi Herznach nahmen am Samstag, 31. August 2019, an den Fricktal Games in Stein teil. Die Jungs und Mädchen haben sich im Brennball, Bänklifussball, im Junior Strongman Run und in der Pendelstafette mit den anderen Teams gemessen. Einmal mehr bestätigte die Jugend Herznach, dass sie über viele tolle Sprinter verfügt. Am Ende eines sehr erfolgreichen Nachmittages durften wir uns über viele Medaillen freuen.

Juniorstrong Man Run

3. Platz in der Kategorie U11 Girls

2. Platz in der Kategorie U11 Boys

1. Platz in der Kategorie U14 Boys

Pendelstafette

2. Platz in der Kategorie U11 Girls

3. Platz in der Kategorie U11 Boys

1. Platz in der Kategorie U14 Boys

Brennball

1. Platz in der Kategorie U11 Girls

Bänklifussball

3. Platz in der Kategorie U14 Boys

4. Platz in der Kategorie U11 Boys

Ebenfalls an diesem Samstag nahmen Lucia Acklin und Robin Bühler am Final des UBS Kids Cup in Zürich teil. Unsere beiden Leichtathleten konnten ihre sehr guten Leistungen bestätigen. Lucia Acklin wurde bei den Mädchen W13 im 7. Rang klassiert und Robin Bühler erreichte bei den Knaben M9 den ausgezeichneten 6. Rang.

Der STV Herznach gratuliert seinem Nachwuchs für die tollen Leistungen.