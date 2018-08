Am 6. Oktober 1928, vor 90 Jahren wurde der SATUS Möriken-Wildegg gegründet. Definitiv ein Grund zum Feiern!

Am Samstag um 9 Uhr versammelten sich rund 60 SATUS Mitglieder in Möriken & Wildegg. Nachdem der Car bei einem Zwischenstopp die letzten verschlafenen eingesammelt hatte, fuhren wir in Richtung Reigoldswil BL. Mit der Gondelbahn gings in die Region Wasserfallen, wo wir mit einer kalten Znüniplatte empfangen wurden.

Jetzt wurde es sportlich. Man konnte sich im Seilpark austoben, eine kleine oder grosse Wanderung absolvieren oder die Sonne bei einem Glas Wein geniessen. Nach gut 3 Stunden trafen sich alle wieder bei der Bergstation. Die einen sausten zum Schluss mit den Trottinettes den Berg hinunter, während die anderen die Gondel bevorzugten. Im Car wurde dann das gut gehütete Geheimnis über die Abendlokalität gelüftet. Für das Nachtessen fuhren wir nach Seengen auf den Eichberg. Wir genossen ein feines Abendessen und liessen den Jubiläumstag gebührend ausklingen.

Jasmin Erdin